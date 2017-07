IFROGZ wprowadza na rynek słuchawki Impulse Duo Wireless

Takie rozwiązanie jest szczególnie cenione przez audiofilów z uwagi na możliwość dostrojenia dźwięku poprzez zwiększenie jego zakresu. Dzięki temu można uzyskać głęboki bas oraz bogatsze średnie i wysokie tony. Bezprzewodowe słuchawki Impulse Duo są dostępne w kolorze węglowym lub srebrnym.

„Obserwujemy coraz większe zainteresowanie klientów słuchawkami Bluetooth. Dlatego cieszymy się, ze wzmocnienia rodziny produktów IFROGZ audio nowym modelem słuchawek bezprzewodowych - powiedział Brian Stech, prezes ZAGG. "Bezprzewodowe słuchawki Impulse Duo Wireless zapewniają nie tylko wysokiej jakości brzmienie, ale także oferują niesamowity komfort użytkowania. Naszym celem jest zaskakiwanie wszystkich, którzy chcą uwolnić dźwięk od kabli, aby cieszyć się nieskrępowanym dostępem do ulubionej muzyki.”

Słuchawki bezprzewodowe Duo Wireless to nowa odsłona istniejącego modelu Impulse Wireless. Oba produkty łączy zaawansowana technologia Reflective Acoustics ™ zapewniająca doskonałe brzmienie formułowane na podstawie wiedzy o ludzkiej słyszalności. Wysokiej jakości 11 mm przetworniki dostarczają dźwięk o precyzyjnym balansie tonalnym, co przekłada się na wyjątkowe wrażenia słuchowe.

Obecnie rodzina bezprzewodowych słuchawek IFROGZ składa się z następujących produktów:

Coda Wireless – nowoczesne, dostępne cenowo słuchawki douszne oferowane w kilku wariantach kolorystycznych. Dźwięk do uszu dostarczają 10 mm przetworniki zapewniające czyste brzmienie.

– nowoczesne, dostępne cenowo słuchawki douszne oferowane w kilku wariantach kolorystycznych. Dźwięk do uszu dostarczają 10 mm przetworniki zapewniające czyste brzmienie. InTone Wireless – atutem tego modelu jest ergonomiczny kształt zapewniający komfort nawet podczas długotrwałego słuchania. Świetny dźwięk zapewniają kierunkowe przetworniki o średnicy 14 mm.

– atutem tego modelu jest ergonomiczny kształt zapewniający komfort nawet podczas długotrwałego słuchania. Świetny dźwięk zapewniają kierunkowe przetworniki o średnicy 14 mm. Summit Wireless – sportowe słuchawki wykonane z myślą o osobach prowadzących aktywny stylu życia. Lekka konstrukcja zapewniająca bezpieczne dopasowanie skrzydełek do zagłębienia się w uszach w celu utrzymania słuchawek w miejscu np. podczas intensywnego treningu.

– sportowe słuchawki wykonane z myślą o osobach prowadzących aktywny stylu życia. Lekka konstrukcja zapewniająca bezpieczne dopasowanie skrzydełek do zagłębienia się w uszach w celu utrzymania słuchawek w miejscu np. podczas intensywnego treningu. Charisma Wireless – słuchawki inspirowane kobietami i polecane dla kobiet, które stawiają na modny wygląd i doskonałe wrażenia słuchowe. W tym modelu o wysokiej jakości dźwięk dbają przetworniki o średnicy 6 mm.

Słuchawki bezprzewodowe z rodziny IFROGZ wyróżniają następujące funkcje:

Sterowanie bezprzewodowe : magnetyczny klips można łatwo przymocować do koszulki lub innych elementów ubrania. Dzięki temu elementy wkładane do uszu są lekkie, a użytkownik posiada w zasięgu ręki pełną kontrolę nad połączeniami telefonicznymi odtwarzaną muzyką.

: magnetyczny klips można łatwo przymocować do koszulki lub innych elementów ubrania. Dzięki temu elementy wkładane do uszu są lekkie, a użytkownik posiada w zasięgu ręki pełną kontrolę nad połączeniami telefonicznymi odtwarzaną muzyką. Niesplątane kable : Jeśli słuchawki nie są używane, można wykorzystać magnetyczny klips, aby obwinąć wokół niego kable. Takie rozwiązanie zapobiega ich splątaniu, a słuchawki są gotowe do natychmiastowego użycia.

: Jeśli słuchawki nie są używane, można wykorzystać magnetyczny klips, aby obwinąć wokół niego kable. Takie rozwiązanie zapobiega ich splątaniu, a słuchawki są gotowe do natychmiastowego użycia. Odporność na potliwość IPX-2 : odporna na działanie potu konstrukcja słuchawek spełnia normy IPX-2. Dzięki temu można spokojnie trenować i cały czas cieszyć się ulubioną muzyką.

: odporna na działanie potu konstrukcja słuchawek spełnia normy IPX-2. Dzięki temu można spokojnie trenować i cały czas cieszyć się ulubioną muzyką. Mocna bateria: Wystarczy naładować raz, aby używać słuchawek nawet przez 10 godzin.

Wszystkie słuchawki bezprzewodowe IFROGZ oferowane są z trzema różnymi wkładkami i, które umożliwiają precyzyjne dopasowanie do uszu. Ponadto objęte są gwarancją IFROGZ Earbud Tips for Life™. Oznacza to, że jeśli słuchawki się zużyją, zostaną zniszczone lub zagubione, IFROGZ wymieni je bez zadawania dodatkowych pytań. W takim przypadku użytkownik poniesie tylko koszty wysyłki nowego produktu.

Dostępność

Słuchawki bezprzewodowe IFROGZ łącznie z nowym modelem Impulse Duo Wireless dostępne są na stronie internetowej ZAGG.com oraz u wybranych partnerów handlowych. Więcej informacji znajduje się na stronie ZAGG.com.