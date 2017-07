Ostatnie 300 miejsc na Półmaraton PHILIPS Piła!

Półmaraton PHILIPS Piła, który odbędzie się 3 września już od chwili otwarcia zapisów cieszy się największym zainteresowaniem biegaczy w całej historii pilskiej połówki. Ekspresowe tempo zapisów spowodowało, że początkowo przewidziana liczba 3 500 miejsc na liście startowej, szybko okazała się niewystarczająca i organizatorzy przygotowali w maju 200 dodatkowych pakietów startowych. Te rozeszły się na pniu, a chętnych by wziąć udział w biegu wciąż przybywało. Tym razem jednak, by na linii startu mogła stanąć większa liczba uczestników konieczna będzie korekta trasy biegu oraz zmiana miejsca jego rozpoczęcia.

W poniedziałek 10 lipca, od godziny 10:00 na stronie www.pila.halfmarathon.pl ruszą zapisy na kolejną, ostatnią już pulę 300 pakietów startowych.

„Po zamknięciu zapisów na Półmaraton PHILIPS Piła otrzymaliśmy całą masę telefonów i maili od zawodników, którzy bardzo chcieli pobiec w tym roku w Pile. Postanowiliśmy wyjść tym biegaczom naprzeciw i zdecydowaliśmy się zwiększyć limit uczestników do 4 000 osób. Nasz półmaraton rozwija się bardzo dynamicznie zarówno pod względem frekwencji jak i sportowym. W ubiegłym roku nasz bieg ukończyło 3 259 zawodników, a liczba chętnych uczestników tegorocznej edycji przeszła nasze najśmielsze oczekiwania! Dość powiedzieć, że zmuszeni jesteśmy częściowo zmienić trasę biegu, by umożliwić płynny start rekordowej liczbie ponad 4000 biegaczy. Oczywiście nasza trasa będzie posiadała atest IAAF, AIMS oraz PZLA. 27. edycja Półmaratonu PHILIPS Piła zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie, a zawody w randze Mistrzostw Polski zobowiązują do szybkiego biegania, dlatego mam nadzieję, że 3 września w Pile będziemy świadkami pasjonującej walki zawodowców o tytuły mistrzowskie.” – powiedział Henryk Paskal, dyrektor zawodów i prezes Polskiego Stowarzyszenia Biegów Ulicznych.

Na liście startowej widnieje w tej chwili 3721 nazwisk, w tym 2672 mężczyzn i 1049 kobiet. Najliczniejszymi kategoriami wiekowymi będą M30 – 1052 zawodników oraz K30 – 474 zawodniczek. Najstarszymi zawodniczkami na trasie będzie siedem pań startujących w kategorii K60, a najstarszym zawodnikiem biegacz w kategorii M75.

Od 2006 roku uczestnicy pilskiego półmaratonu otrzymują na mecie medale z wizerunkiem czołowych polskich maratończyków w historii polskiej lekkiej atletyki. W roku ubiegłym zawodnicy na mecie otrzymywali medal z podobizną Jana Huruka, Mistrza Polski w półmaratonie z 1992 roku i wielokrotnego reprezentanta Polski w biegach długodystansowych. O tym czyja sylwetka znajdzie się na medalu tegorocznej edycji dowiemy się już wkrótce.

Więcej informacji na temat imprezy: http://www.pila.halfmarathon.pl/