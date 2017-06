Jakie akcesoria mobilne warto mieć przy sobie podczas urlopu?

To wydarzyło się w ułamku sekundy. Smartfon nieszczęśliwie wypadł z ręki i z całym impetem uderzył o ziemię. Brzmi znajomo? Ileż to razy zdarza nam się podnosić go z duszą na ramieniu obawiając się, czy wyświetlacz telefonu wytrzymał upadek z wysokości? Albo sytuacja, w której w naszej torebce lub w kieszeni trzymamy luzem takie rzeczy jak klucze, jakieś drobne monety no i smartfon. Łatwo wtedy o kontakt ekranu naszego telefonu z ostrym przedmiotem. Czy możecie sobie wyobrazić wiele bardziej irytujących rzeczy, niż porysowany wyświetlacz, zwłaszcza w nowej komórce? Wakacje to często czas próby dla naszych smartfonów, zwykle jesteśmy aktywni, spędzamy wiele czasu w ruchu, a to może oznaczać większe ryzyko uszkodzenia sprzętu.

Czy można się przed tym zabezpieczyć?

Jasne! Na przykład stosując zabezpieczenie ekranu m.in. przed zarysowaniami i uderzeniami InvisibleShield Glass+, które zapewnia 3-krotnie większą odporność wyświetlacza na uszkodzenia niż w przypadku ekranu niezabezpieczonego w żaden sposób. Dzięki wykorzystaniu gładkiego hartowanego szkła nawet nie zauważysz różnicy w użytkowaniu, w dalszym ciągu będziesz mógł cieszyć się wysoką rozdzielczością ekranu oraz precyzyjnym dotykiem wyświetlacza. Podczas podróży lubimy zatrzymać się i zjeść coś na mieście, zwłaszcza zagranicą. Nierzadko taki posiłek kończy się tłustymi palcami, ale z takim szkłem na wyświetlaczu możemy spokojnie wciąż i sprawnie obsługiwać smartfon. Wszystko dzięki olejoodpornej technologii, która zapobiega pozostawianiu smug linii papilarnych na ekranie. Jak założyć takie szkło? To prościzna! Dostajesz w zestawie specjalną kartę EZ Apply, z którą nałożenie zabezpieczenia na ekran jest dziecinnie łatwe. Jeśli szkło ulegnie zniszczeniu lub zużyciu producent wymieni je przez cały czas życia Twojego smartfonu. Szkło idealnie pasuje do iPhone 6/6s/6Plus i iPhone 7/7Plus.

Lampka LED prawdę Ci powie

Czy można sobie wyobrazić gorszy scenariusz, niż rozładowany smartfon i brak źródła zasilania w pobliżu? Na szczęście są jeszcze wydajne, przenośne powerbanki, które umożliwiają sprawne ładowanie urządzeń mobilnych. Szczególnie wyróżnia się tutaj model ZAGG Ignition 12, powerbank o pojemności 12,000mAh, który w pełni naładowany ma dość energii, żeby zapewnić 4 całkowite ładowania smartfonu lub jedno ładowanie smartfonu i jedno pełne ładowanie tableta. Powerbank współpracuje z prawie każdym smartfonem na świecie, a dwa porty USB umożliwią jednoczesne ładowanie dwóch urządzeń. Aby sprawdzić, ile energii zostało w powerbanku wystarczy rzut oka na lampki led. Lekki, poręczny, w sam raz na wakacyjny wyjazd. Pozycja obowiązkowa w każdym bagażu! Urządzenie ma jeszcze jeden plus – wbudowaną latarkę LED, która na pewno może przydać się po zmroku, zwłaszcza jeśli np. nocujemy na polu kempingowym. Dla tych, którzy mają mniejsze potrzeby, jeśli chodzi o dodatkową energię dostępne są również powerbanki Ignition 3 oraz Ignition 6 o mniejszej pojemności i bardziej kompaktowych rozmiarach.

Wakacyjne imprezy nakręca…własna muzyka!

Wakacje to okres, kiedy możemy częściej niż zazwyczaj słuchać naszych ulubionych artystów. Ponieważ to czas spędzany zwykle z rodziną lub przyjaciółmi, warto pomyśleć o podzieleniu się z nimi naszą muzyką. Świetnie do tego nadaje się bezprzewodowy głośnik IFROGZ Coda Wireless speaker, który mimo, że jest niewielkich rozmiarów to zapewnia naprawdę świetny dźwięk. Wystarczy raz naładować urządzenie do pełna, aby móc z niego korzystać przez 4 godziny. Łatwo sparujesz głośnik ze smartfonem poprzez Bluetooth, odległość między urządzeniami może wynosić nawet 10 metrów. A co jeśli ktoś zadzwoni? Nie ma sprawy, możesz odebrać połączenie jednym przyciskiem na głośniku i prowadzić rozmowę jak z zestawu głośnomówiącego. Dostępny w czterech kolorach: czerwonym, czarnym, niebieskim i różowo-złotym. Taki głośnik to po prostu obowiązkowe akcesorium na te wakacje!

Gdzie można kupić te wakacyjne akcesoria?

Wszystkie produkty można znaleźć na stronie www.zagg.com lub u wybranych sprzedawców. Dostawa na terenie Polski gratis.