Henryk Paskal Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski

Nie ma takiego drugiego województwa w Polsce, w którym odbywałoby się tak wiele półmaratonów jak Wielkopolska. To miejsce, w którym co roku odbywa się co najmniej 15 imprez biegowych na tym dystansie cieszących się dobrą renomą wśród biegaczy z całego kraju. Ludzie stojący za wielkopolskimi biegami wspierają się nawzajem, dzielą wiedzą i kontaktami. Współpracę ośrodków najlepiej widać na przykładzie Grodziska Wielkopolskiego i Piły. Obie imprezy rosną bardzo dynamicznie, również dzięki wzajemnej pomocy, jaką okazują sobie organizatorzy biegów.

11 czerwca podczas uroczystości zakończenia XI Hunters Półmaraton „SŁOWAKA” Henryk Paskal, prezes Polskiego Stowarzyszenia Biegów i szef Półmaratonu PHILIPS Piła odebrał z rąk Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski. Co ciekawe Rada Miasta w Grodzisku Wielkopolskim formalnie podjęła uchwałę o nadaniu tego wyróżnienia już w kwietniu, ale na szczęście udało się zachować informację w tajemnicy aż do czerwcowej gali.

Wielkopolska to prawdziwe zagłębie polskich półmaratonów. Najpopularniejszym biegiem na tym dystansie w regionie jest odbywający się na wiosnę PKO Poznań Półmaraton, ale biegacze mają do wyboru również 14 innych półmaratonów. Do najbardziej znanych należą półmaratony w Ostrowie Wielkopolskim, w Śremie, Bieg Lechitów w Gnieźnie oraz Szamotułach i Kościanie. Rekordowo szybko rośnie Półmaraton PHILIPS Piła, który we wrześniu na starcie zgromadzi prawdopodobnie około 3700 biegaczy, a także czerwcowy Hunters Półmaraton „SŁOWAKA”.