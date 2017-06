To już 30 lat! Format GIF przeżywa drugą młodość i znajduje nowe zastosowania

GIF, czyli Graphics Interchange Format, powstał 15 czerwca 1987 w siedzibie firmy CompuServe pod nazwą GIF87a. Po dwóch latach format udoskonalono, wprowadzając do niego m.in. obsługę animacji i przezroczystości. Wysoki stopień kompresji i niewielkie rozmiary plików GIF powodowały, że były one chętnie wykorzystywane przez osoby tworzące pierwsze proste strony internetowe pod koniec lat 80. i w latach 90, dodając kolorytu i dynamiki statycznym witrynom. Wielką zaletą GIF-ów był niewielki rozmiar pliku, który pozwalał szybko wczytywać obraz, co było bardzo przydatne w czasach, gdy transfer pozwalał pobierać dane z prędkością 56 kilobitów na sekundę.

Wraz z upływem czasu i rozwojem infrastruktury GIF stracił na pierwotnym znaczeniu i zmienił swoją funkcję. Obecnie format ten głównie kojarzymy z zabawnymi animacjami, wykorzystywanymi na forach, w komentarzach lub w formie wszechobecnych memów. GIF-y co prawda zmieniły swoją funkcję, lecz wcale nie straciły na popularności. Śmiało można powiedzieć, że tak powszechne jak dziś, nie były nigdy wcześniej. Według portalu Facebook, użytkownicy aplikacji Messenger wysyłają ich średnio aż 25 tysięcy na minutę! Nic dziwnego, że coraz więcej firm dostrzega potencjał tego formatu i stara się go wykorzystać np. w komunikacji marketingowej, aby dotrzeć ze swoim przekazem do rzeszy młodych ludzi.

„Nadszedł czas komunikacji prowadzonej równolegle w wielu kanałach. Takie holistyczne podejście do działań marketingu prezentują firmy, które są liderami w swoich branżach. Obecnie czat, a w szczególności komunikator Messenger jest gorącym kanałem, który nabiera coraz większego znaczenia również w obszarze biznesu. Prowadzenie komunikacji za pomocą chatbotów posiada ogromny potencjał, choćby właśnie ze względu na możliwość wykorzystania w kampaniach skierowanych do młodych ludzi, którzy przecież uwielbiają GIF-y. Dzięki temu firmy i marki mogą tworzyć angażującą komunikację z klientami odbywającą się w kanałach, w których obecni są na co dzień oraz za pomocą narzędzi, z których codziennie korzystają. Wykorzystanie w swojej strategii komunikacji aplikacji Messenger i GIF-ów pozwoli nie tylko łatwiej dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców, ale także stworzy pozytywny wizerunek firmy nowoczesnej, aktywnej, podążającej za nowymi trendami oraz mówiącej głosem zrozumiałym przez odbiorców. Nowoczesny marketingowiec korzysta dzisiaj z platform, które pozwalają prowadzić zintegrowaną komunikację w wielu kanałach.” ” – mówi Kamila Górna, Business Development Manager w firmie Infobip.

GIF od kilku lat przeżywa renesans i niezależnie, co sądzimy o takich obrazkach, ich powszechna obecność w sieci jest dowodem, że format ten świetnie zniósł próbę czasu. Pomysły na nowe zastosowania dla wynalazku firmy CompuServe pokazują, że choć istnieją nowocześniejsze i znacznie lepsze formaty, GIF wciąż trzyma się mocno i to się nie zmieni przez wiele kolejnych najbliższych lat. A więc wszystkiego najlepszego i…. GIF GIF Hurra!