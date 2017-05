Jak zaplanować komunikację mobilną do pokolenia Z?

Z badania “Nastolatki 3.0”, przeprowadzonego w 2016 roku przez NASK wynika, że ponad 30 proc. osób urodzonych po 2000 roku pozostaje online cały czas, bez względu na miejsce, w którym się znajduje. Sieć internetowa i nieograniczony dostęp do informacji sprawia, że nastolatkowie mają szybki i łatwy dostęp do niemal wszystkich zasobów: treści, usług czy produktów. Smartfon stał się dla nich najważniejszym narzędziem komunikacji i firmy oraz marki powinny wziąć ten fakt pod uwagę planując komunikację kierowaną do młodzieży.

Pokolenie Z nazywane również Generacją C (od ang. Connected, czyli połączony do sieci), do której zaliczamy osoby urodzone po 2000 roku to jest poważne wyzwanie dla firm, chcących dotrzeć ze swoją ofertą do tej grupy konsumentów. To pierwsze pokolenie mobilne, które dorasta w dobie nowoczesnych technologii. W przeciwieństwie do pokolenia Y, nie mówiąc już o wcześniejszych, nie znają świata bez smartfonów i Internetu, a świat wirtualny i realny to dla nich ta sama rzeczywistość.

„Pokolenie Z to grupa młodych ludzi, którzy zdecydowaną większość czasu spędza w sieci. To najbardziej mobilne pokolenie z dotychczasowych, nastolatkowie praktycznie nie potrzebują komputera, wszystkie potrzebne rzeczy mają w smartfonie. Dlatego właśnie na komunikację kanałami dostępnymi na smartfonie powinny postawić wszystkie firmy i marki, chcące dotrzeć ze swoją ofertą do tej grupy konsumentów. Jest to nie tylko gwarancja dotarcia do swoich odbiorców kanałami, w których są oni obecni na co dzień, ale przede wszystkim możliwość nawiązania z nimi interakcji oraz spersonalizowania przekazu.” - mówi Aleksander Siczek, Business Development Manager w firmie Infobip.

I choć nastolatkowie nie mają wielkiej siły nabywczej, to jednak stoją często za decyzjami zakupowymi swoich rodziców. W badaniu „Nastolatki 3.0” 31,3 proc. młodzieży przyznało, że codziennie korzysta ze smartfona przez co najmniej 5 godzin, a dostęp do informacji, jaki oferuje obecność w sieci sprawia, że młodzież posiada o wiele większą wiedzę i świadomość o tym co kupuje, niż ich rodzice. Dlatego firmy muszą wykazać się większą niż dotychczas kreatywnością w dotarciu ze swoim przekazem, bo klasyczne narzędzia i schematyczne podejście, w przypadku tej grupy są mało skuteczne.

Generacja Z posiada własną charakterystykę, którą marketerzy powinni wziąć pod uwagę, czyli specyficzny język, zachowania i preferencje. W przeciwieństwie do innych generacji, obecna młodzież jest odporna na tradycyjną reklamę szukając bezpośredniej komunikacji, ma większe oczekiwania, z łatwością wyszukuje potrzebne informacje w sieci. Poza tym bardzo chętnie dzieli się informacjami w mediach społecznościowych, z których codziennie korzysta 78,1 proc. badanych młodych ludzi. Dlatego obecnie czat, a w szczególności komunikator Messenger jest gorącym kanałem, który nabiera coraz większego znaczenia również w obszarze biznesu. Pokolenie Z bryluje w wirtualnym świecie, świetnie orientując się w nowinkach, bez trudu przyswajając obsługę najnowszych gadżetów.

„Według badania „Nastolatki 3.0” jedynie 17,8 proc. ankietowanych korzysta z poczty, natomiast aż 68,7 proc. używa komunikatorów do kontaktów ze znajomymi. Dlatego warto wykorzystać potencjał komunikatorów takich jak np. Messenger i w ten sposób prowadzić interakcję oraz zaangażować odbiorców. Ponieważ młodzież praktycznie nie rozstaje się ze swoim telefonem, doskonałym kanałem komunikacji wciąż pozostaje niezniszczalny SMS, za pomocą którego szybko i skutecznie dotrzemy z ofertą. Osoby z Pokolenia Z cenią sobie bezpośrednią komunikację i chcą być wyjątkowi, dlatego dobrym pomysłem będzie skierowanie do nich spersonalizowanej komunikacji za pomocą krótkich wiadomości tekstowych.”- podsumowuje Aleksander Siczek z Infobip.

Pokolenie Z często nazywa się także Pokoleniem Instant, z tego względu, że nie lubi czekać i wszystko musi mieć natychmiast. Zamiast więc obrażać się na to, efektywniej będzie, gdy uda się wykorzystać tą cechę. Świetnie w takie oczekiwania wstrzelił się np. Netflix. Największa platforma VOD jako pierwsza postanowiła udostępniać wszystkie serialowe odcinki sezonu od razu, i widz nie musi czekać na kolejny odcinek. Aby więc wykorzystać takie preferencje obecnej młodzieży, w komunikacji można zastosować powiadomienia PUSH lub usługę geotargowania SMS, czyli wysyłkę krótkich wiadomości tekstowych z ofertą do ludzi, znajdujących się na danych terenie, np. w galerii handlowej.

Według badania „Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych w 2016 roku” przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny, w 51,4 proc. gospodarstw domowych w Polsce z dziećmi w wieku 5-15 lat, dzieci korzystają z telefonów komórkowych. W 44,1 proc gospodarstw dzieci korzystają ze smartfonów. Należy spodziewać się, że liczby te będą już tylko rosły.