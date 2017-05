Kończą się miejsca na liście startowej 27. Półmaratonu PHILIPS Piła

3 września wystartuje 27. edycja Półmaratonu PHILIPS Piła, w której udział weźmie 3500 biegaczy z całej Polski. Rywalizacja toczyć się będzie na trasie atestowanej przez IAAF, AIMS oraz PZLA, która jest jednym z atutów pilskiej połówki. Zapisy do biegu wciąż trwają, choć warto się pośpieszyć z decyzją o starcie, ponieważ zawody cieszą się dużym zainteresowaniem biegaczy. Świadczy o tym wysokie tempo zapisów. Mimo, że do imprezy pozostały jeszcze 4 miesiące, na liście startowej zgłoszonych jest już ponad 3200 zawodników, a limit wynosi jedynie 3500 osób. Jak na międzynarodowy półmaraton przystało, biegacze do Piły we wrześniu przyjadą nie tylko z Poznania, Warszawy, Szczecina, Wrocławia czy Krakowa, ale wśród zgłoszonych są także biegacze z innych krajów m.in. z Niemiec, Egiptu, Kenii czy Litwy.

Jednym z kilku powodów, dla których zawodnicy tak chętnie przyjeżdżają co roku do Piły, jest termin zawodów, który umożliwia zawodnikom doskonałe przetarcie przed wrześniowymi maratonami w Berlinie oraz w Warszawie. Biegaczy przyciąga również prestiż zawodów i fakt, że po raz kolejny odbędzie się on w randze Mistrzostw Polski w Półmaratonie. Z kolei dla sporej grupy zawodników czynnikiem zachęcającym do startu w pilskiej połówce jest świetna organizacja biegu oraz płaska i szybka trasa, sprzyjająca osiąganiu dobrych wyników i poprawianiu rekordów życiowych.

„W ostatnich latach nasz półmaraton stał się jedną z największych imprez biegowych w Polsce, co oznacza ogromny zaszczyt, ale także i odpowiedzialność. Tradycja naszej imprezy oraz miano jednego z najstarszych biegów na dystansie półmaratonu w Polsce zobowiązują. Niezmiernie cieszymy się zatem, że Półmaraton PHILIPS Piła zbiera świetne opinie w środowisku biegaczy, którzy chętnie do nas wracają i polecają nasz bieg swoim znajomym. Widok wypełniającej się listy startowej już na 4 miesiące przed imprezą, jest dla nas największą nagrodą za ciężką pracę przy organizacji pilskiego półmaratonu. Tegoroczna, 27 już edycja imprezy zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie, a dla biegaczy przygotowujemy sporo niespodzianek, o których będziemy informować na bieżąco. We właściwym czasie powiemy m.in. o tym, sylwetka jakiego wybitnego polskiego biegacza znajdzie się na tegorocznym medalu. Z Piły będzie można wyjechać nie tylko z pięknym medalem, ale i z nową życiówką na dystansie półmaratonu, bowiem tradycyjnie już przygotowaliśmy szybką i płaską trasę biegnącą wokół naszego miasta, która sprzyjać będzie osiąganiu dobrych wyników." – powiedział Henryk Paskal, dyrektor zawodów i prezes Polskiego Stowarzyszenia Biegów Ulicznych.

Od 2013 roku Polskie Stowarzyszenie Biegów przyznaje odznaki za ukończenie Korony Polskich Półmaratonów. Półmaraton PHILPS Piła jest jednym z dziesięciu biegów, które mają do dyspozycji biegacze zainteresowani zdobyciem wyróżnienia.

Poza Mistrzostwami Polski Mężczyzn i Kobiet w Półmaratonie w ramach tegorocznej edycji pilskiego półmaratonu zostaną rozegrane również Otwarte Mistrzostwa Studentów i Nauczycieli Akademickich Uczelni, Otwarty Międzynarodowy Puchar Policji oraz Otwarte Mistrzostwa Żołnierzy w Półmaratonie. Zawody wyłonią również Mistrza Powiatu Pilskiego w Półmaratonie oraz najszybszych mieszkańców Piły na dystansie 21,097km.

Więcej informacji na temat imprezy: http://www.pila.halfmarathon.pl/