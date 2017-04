Bezpieczne słuchawki Little Rockerz Costume podkreślają osobowość dzieci

Little Rockerz Costume to wyjątkowa seria słuchawek adresowanych specjalnie do najmłodszych. Wygodne nauszniki o średnicy 30mm zapewniają dzieciom wyraźny, czysty dźwięk, dzięki czemu mogą cieszyć się swoją muzyką, filmami i grami. Słuchawki wyposażone są w ogranicznik głośności, który uniemożliwia odtwarzanie dźwięków powyżej 85 decybeli. W projektowaniu tego sprzętu uczestniczyli rodzice i same dzieci.