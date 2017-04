Infobip stawia na wielokanałowość komunikacji

Głównym założeniem OMNI jest możliwość bezproblemowej integracji z każdym systemem informatycznym w celu zapewnienia dostarczenia odpowiedniej wiadomości w odpowiednim czasie do odpowiedniej grupy odbiorców przy użyciu możliwie najwłaściwszego kanału komunikacji. OMNI łączy w sobie narzędzia do dwukierunkowej komunikacji poprzez SMS, połączenia głosowe, powiadomienia push, aplikacje czatu (takie jak np. Viber i Facebook Messenger) oraz usługi e-mail. Ponadto rozwiązanie oferuje wiele opcji automatyzacji, sprawny obieg informacji i narzędzia do tworzenia kampanii przy użyciu intuicyjnego interfejsu graficznego. Całość procesu wspomagana jest szczegółowymi raportami analitycznymi.

„Jako jedyni na rynku dysponujemy wszechstronną platformą komunikacyjną A2P typu „platform-as-a-service” zbudowaną na infrastrukturze prywatnej chmury z bezpośrednimi połączeniami z operatorami telekomunikacyjnymi na całym świecie. Teraz nadszedł czas na łączenie popularnych kanałów komunikacyjnych i budowanie solidnego rozwiązania wielokanałowej komunikacji w celu zwiększenia zaangażowania użytkowników na dowolnej platformie czy urządzeniu, praktycznie w każdym miejscu na świecie. Dzięki temu firmy i marki mogą tworzyć angażującą komunikację z klientami odbywającą się w kanałach, w których obecni są na co dzień. Jesteśmy przekonani, że rozwiązanie OMNI będzie cieszyło się dużym zainteresowaniem również na polskim rynku.” – mówi Kamila Górna, Business Development Manager w firmie Infobip.

Nowe rozwiązanie adresowane do rynku b2b powstało w wyniku szeroko zakrojonego, 3-letniego procesu przygotowań podczas którego eksperci Infobip szczegółowo analizowali sposoby, jakie wykorzystują firmy do kontaktu ze swoimi klientami. Wprowadzenie nowego rozwiązania wynika ze stale rosnącego zainteresowania usługami A2P SMS. Obecnie Infobip przetwarza ponad 7 miliardów takich transakcji miesięcznie, a przez platformę Infobip można skontaktować się z ponad 60% wszystkich telefonów komórkowych na świecie.

Według Juniper Research rynek A2P SMS w 2019 roku będzie wart ponad 70 miliardów dolarów. Infobip właśnie zainwestował ponad 10 milionów euro w centrum badań i rozwoju, infrastrukturę techniczną oraz wsparcie na poziomie regionów, aby rozwijać współpracę z operatorami telekomunikacyjnymi i firmami w zakresie wprowadzania wielokanałowego rozwiązania klasy A2P.