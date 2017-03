Jutro półmaraton w Pradze. Arkadiusz Gardzielewski powalczy o rekord

Wśród faworytów 19. edycji wymieniani są m.in. rekordzista świata na dystansach 10km i 15km Leonard Patrick Komon oraz trzech innych biegaczy, którzy dotąd przynajmniej raz pokonali półmaraton poniżej 60 minut: Barselius Kipyego, Geoffrey Yegon oraz Vincent Yator. W elicie znajdują się również medaliści olimpijscy z Rio Tamirat Tola z Etiopii oraz Amerykanin Galen Rupp.

W grupie elity pobiegnie również Arkadiusz Gardzielewski, m.in. mistrz Polski w maratonie z 2013 roku oraz półmaratonie z 2012, który tak skomentował swoje przygotowania do jutrzejszego startu:

„Przygotowania do Półmaratonu w Pradze przebiegały niemal bez zakłóceń. Dwa starty kontrolne na 10km we Wrocławiu oraz w Mistrzostwach Polski w Biegach Przełajowych pokazały, że jestem w stanie powalczyć o rekord życiowy. Na wynik składa się jednak wiele czynników, więc czekam cierpliwie na to, co przyniesie start. Niestety w ostatnim okresie trochę się przeziębiłem, ale mam jednak nadzieję, że w miarę łagodny przebieg infekcji nie osłabił zbytnio organizmu. W Pradze wystartuję po raz drugi. Rok temu przez zbyt długie przygotowania w Kenii pobiegłem znacznie poniżej oczekiwań. W tym roku jadę z dużymi nadziejami ponieważ czuję się dobrze i na treningu również wyglądam bardzo dobrze. Prawdopodobnie będzie druga grupa biegnąca w tempie 2'59"/2'58"/km, z którą będę chciał się zabrać. Właśnie ta grupa była głównym powodem wyboru stolicy Czech na miejsce startu. Tylko w takich warunkach można pokusić się o naprawdę dobry wynik.”

W stawce kobiet również nie zabraknie superszybkich zawodniczek. Prym tutaj powinna wieść zwyciężczyni sprzed roku Violah Jepchumba, która ustanowiła wówczas rekord trasy 1:05:51, żadna biegaczka poza nią w ubiegłym roku nie pobiegła półmaratonu szybciej. Poza nią chrapkę na zwycięstwo mają na pewno zawodniczki teamu RunCzech Racing – Kenijki Joyciline Jepkosgei i Gladys Chesir, a także Amerykanka Jordan Hasay. Stawka kobiet na praskim półmaratonie mogła być jeszcze silniejsza, ale na 3 tygodnie przed biegiem z powodów zdrowotnych musiały się wycofać dwie wielkie zawodniczki – rekordzistka świata Peres Jepchirchir oraz była rekordzistka trasy tego półmaratonu Worknesh Degefa.

Jutrzejsza 19. edycja Sportisimo Prague Half Marathon otworzy sezon biegów rozgrywanych w ramach Ligi Biegowej RunCzech. Skupia ona imprezy odbywające się w Pradze (półmaraton, maraton i bieg na 10km) oraz w innych regionach Czech (Ołomuniec, Usti nad Labem, Czeskie Budziejowice, Karlove Wary).