InvisibleShield wprowadza ochronę zaokrąglonych ekranów dla urządzeń Samsung Galaxy S8 i Samsung Galaxy S8+

InvisibleShield, wiodąca globalna marka i innowator w obszarze ochrony ekranu, wprowadza na rynek szkła InvisibleShield Glass Contour i Sapphire Defense Contour zaprojektowane specjalnie do ochrony zaokraglonych ekranów właśnie zaprezentowanych urządzeń Samsung Galaxy S8 i Samsung Galaxy S8+. Do dzisiaj na całym świecie sprzedano ponad 120 milionów produktów oznaczonych logo InvisibleShield, co potwierdza wysoki poziom zaufania klientów do tej marki.