Fizmed oficjalnym partnerem strefy masażu 12. PZU Półmaratonu Warszawskiego

Strefa masażu 12. PZU Półmaratonu Warszawskiego będzie znajdować się na Placu Teatralnym, niedaleko strefy mety. Funkcjonowanie rozpocznie w momencie ukończenia biegu przez pierwszego zawodnika, masażyści zakończą pracę o godzinie 14:00.

„Czas, jaki poświęcimy na masaż jest zależny od tego, z czym do nas przychodzi konkretny zawodnik. Niestety, żeby obsłużyć rzesze chętnych, nie możemy poświęcić jednej osobie więcej, niż 10-15 minut. Spodziewam się, że w niedzielę obsłużymy do 250 osób w godzinę i 750 osób podczas całego czasu funkcjonowania strefy. Najczęściej trafiają do nas osoby ze skurczami i bólami mięśni, a czasami osoby, które po prostu chcą je porozbijać. Zawodnicy kończący bieg z czasem powyżej 2 godzin, są często bardziej obolali od tych, którzy dotarli do mety przed upływem 120 minut. Bardzo często słyszymy od nich, że boli ich wszystko. Sam masaż po biegu pozwala na rozbicie włókien mięśniowych, które na powierzchni asfaltowej są poddawane sporym przeciążeniom. Dzięki naszym zabiegom, mięśnie biegaczy szybciej się zregenerują i będą mogli przygotowywać się do kolejnych, trudniejszych wyzwań jak np. wrześniowy 39. PZU Maraton Warszawski. Staramy się zrobić co w naszej mocy, żeby wychodząc od nas czuli się jak najlepiej, jednakże w tym przypadku najbardziej ogranicza nas czas, jaki możemy poświęcić jednej osobie. Dlatego zapraszamy później zawodników do naszego gabinetu na bardziej kompleksowy masaż. W samym namiocie panuje świetna atmosfera, gdyż biegacze wymieniają się wrażeniami zarówno z innymi uczestnikami, jak i z masażystami, którzy są ciekawi czasów, przygotowań, itp. Choć również zdarzają się tacy uczestnicy biegu, którzy podczas masażu po prostu zasypiają. ” – tłumaczy Mateusz Chajęcki, fizjoterapeuta, szef Gabinetu Fizmed.

Ból mięśni, który pojawia się podczas tak intensywnego biegu jakim jest półmaraton, może zostać znacząco skrócony dzięki zabiegom w strefie masażu. Masażyści Fizmedu nie tylko będą masować, ale również pokażą, jak prawidłowo się rozciągać. Dodatkowo posiadają środki schładzające w aerozolu, gdyby ból mięśni u biegacza był na tyle duży, że uniemożliwiałby przeprowadzenie zabiegu.

Dla Gabinetu Fizmed niedzielny półmaraton nie będzie pierwszą imprezą biegową, którą wspiera jako oficjalny partner strefy masażu. W ubiegłym roku masażyści Fizmedu opiekowali się m.in. biegaczami, którzy ukończyli 38. PZU Maraton Warszawski oraz uczestnikami niektórych biegów w cyklu Runmageddon, największej w Polsce serii biegów przeszkodowych.