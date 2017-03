UKE: SMS-y popularne wśród seniorów w Polsce

Dla zdecydowanej większości pokolenia X, czyli osób urodzonych w latach sześćdziesiątych nowe technologie wciąż pozostają nieodgadnioną zagadką. Jest to grupa, która najbardziej jest narażona na tzw. wykluczenie cyfrowe. O ile z jednej strony w Polsce wciąż poprawiają się wskaźniki dotyczące fizycznego dostępu do technologii cyfrowych, o tyle nasze społeczeństwo starzeje się w bardzo szybkim tempie. Według danych Komisji Europejskiej zawartych w “The 2015 Ageing Report”, Polska jest jednym z krajów w Europie, które najbardziej dotknie starzenie się społeczeństwa a prognozy Głównego Urzędu Statystycznego zakładają, że w 2035 roku w Polsce osoby powyżej 65 roku życia stanowiły będą 23% całego społeczeństwa.

„W przyszłości przepaść pomiędzy użytkownikami Internetu a osobami wykluczonymi cyfrowo może pogłębić się jeszcze bardziej. Coraz więcej firm oferuje swoje usługi poprzez sieć, a duża część seniorów, choć ma dostęp do technologii, to jednocześnie po prostu nie widzi potrzeby korzystania z nich. Badanie UKE pokazuje, że wiodącą usługą telekomunikacyjną wykorzystywaną przez osoby starsze jest telefonia komórkowa oraz SMS-y, które można wykorzystać do tego, aby zainteresować seniorów usługami medycznymi, finansowymi czy ofertami kulturalnymi. Poza tym powiadomienia SMS świetnie sprawdzają się w przypadku zagrożenia lub w sytuacji kryzysowej i są coraz chętniej wykorzystywane przez urzędy do komunikacji z mieszkańcami. Polskie społeczeństwo starzeje się coraz szybciej, więc grupa osób wykluczonych również będzie rosła. Wyniki badania UKE pokazują, że SMS-y mogą być najskuteczniejszą formą dotarcia do tych osób, a moim zdaniem oferowane za pomocą tego kanału usługi cyfrowe mogą sprzyjać zjawisku włączenia społecznego.” – powiedział Marcin Papiński, Dyrektor ds. Rozwoju w firmie Infobip.

Z raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej wynika ponadto, że z Internetu korzysta 40,2% badanych, ale zaledwie 15,9% seniorów wykorzystuje do tego celu telefon. 60,4% osób starszych przyznaje, że nie potrafi obsługiwać komputera a 55,2% nie odczuwa potrzeby korzystania z niego. Sporą grupę tworzą osoby, które nie potrafią korzystać z Internetu (55,8%), a aż 49,6% badanych zadeklarowało, że Internet nie jest im do niczego potrzebny.

Dzięki rewolucji mobilnej oraz wprowadzeniu wielu zastosowań nowych technologii w naszym życiu codziennym, wielu z nas żyje się zdecydowanie łatwiej. Trzeba jednak pamiętać, że istnieje w naszym społeczeństwie wciąż powiększająca się grupa osób, dla których takie ułatwienia jedynie utrudniają życie, stawiając na drodze nowe, kolejne przeszkody. Bardzo często nie załatwimy już wielu spraw inaczej niż poprzez internet, a dla młodych tak prozaiczne rzeczy jak kupno biletu autobusowego przez internet, umówienie wizyty u lekarza, opłacenie rachunków z internetowego konta bankowego czy nawet skorzystanie z bankomatu, dla seniorów są prawdziwymi wyzwaniami.