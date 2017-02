Henryk Paskal członkiem komisji biegów ulicznych IAAF

Odznaki IAAF Road Race Bronze, Silver i Gold Label przyznawane są biegom na dystansie 10 km, półmaratonu i maratonu. Takie wyróżnienie ważne jest rok. Po upływie 12 miesięcy organizator ponownie musi starać się o jego otrzymanie.

IAAF Label Road Race to informacja skierowana przede wszystkim do czołówki, że bieg spełnia najbardziej rygorystyczne normy, jeśli chodzi o organizację i poziom sportowy. Biegacz elity może mieć pewność, że na starcie biegu oznaczonego certyfikatem IAAF stawi się międzynarodowa czołówka złożona z co najmniej z 5 zawodników i 5 zawodniczek reprezentujących określony poziom sportowy. Im wyższa odznaka (label) tym większe są wymagania względem elity biegu i tak: dla biegów z serii Gold i Silver czołówka musi składać się z przedstawicieli co najmniej 5 różnych narodowości. Dla przykładu: biegacze elity z 3 różnych krajów oraz najszybsze biegaczki z 2 różnych państw. Dla IAAF Bronze Label Road Race wymogiem jest zapewnianie biegaczek elity z co najmniej 4 różnych krajów.

Jeśli chodzi o poziom sportowy wymagany od zawodników, dla odznaki IAAF Gold Road Race Label pod uwagę brani są biegacze, którzy w okresie 36 miesięcy przed datą biegu pokonali co najmniej raz dystans maratonu nie wolniej niż w 2:10:00 (mężczyźni) oraz 2:28:00 (kobiety). Dla półmaratonu normy są następujące: 1:01:00 (mężczyźni) i 1:11:00 (kobiety). Dla biegów na dystansie 10km: 28:00 (mężczyźni) i 32:00 (kobiety).

Poza tym do elity maratonu oznaczonego IAAF Golad Road Race Label organizator może zaprosić biegaczy, którzy byli w gronie pierwszych 25 biegaczy na mecie maratonu Rio 2016 Olympic Games, maratonu IAAF World Championships Beijing 2015 oraz pierwszych 20 na mecie IAAF World Half Marathon Championships Cardiff 2016, IAAF World Cross Country Championships Guiyang 2015 oraz IAAF World Cross Country Championships Kampala 2017. Dla odznak Silver i Brozne wymagane czasy od zawodników elity są odpowiednio słabsze.

Jako delegat IAAF Henryk Paskal będzie weryfikował na miejscu, czy organizator zadbał o odpowiedni poziom sportowy (elita), czy właściwie pozyskał biegaczy z czołówki na bieg, a także będzie sprawdzał m.in. jak rozwiązane są kwestie zabezpieczenia medycznego czy kontroli antydopingowej. To oczywiście tylko niektóre kwestie, które delegat IAAF oceni podczas imprezy.

„Cieszę się niezwykle z tego, że moja praca na rzecz rozwoju środowiska biegowego została doceniona przez IAAF. To dla mnie powód do ogromnej satysfakcji tym bardziej, że nie ubiegałem się o pozycje i stanowiska w tej organizacji. Jako delegat IAAF będę wizytował biegi na całym świecie Już otrzymałem pierwszy przydział – w marcu będę sprawdzał realizację wymogów IAAF podczas 12. Półmaratonu Warszawskiego – powiedział Henryk Paskal, prezes Polskiego Stowarzyszenia Biegów Ulicznych oraz Dyrektor Półmaratonu PHILIPS w Pile.

Henryk Paskal to człowiek-orkiestra, doskonale znany nie tylko w polskim środowisku biegowym, którego członkiem jest od przeszło czterdziestu lat. To doskonały niegdyś biegacz, z rekordem życiowym na dystansie maratonu 2:18:14, ustanowiony w 1978 roku w Otwocku. Na koncie ma również drugie miejsce w Maratonie Warszawskim oraz zwycięstwo w trudnym Maratonie Górskim w Czechosłowacji. W 1991 roku zainicjował organizację Półmaratonu PHILIPS Piła, którego dyrektorem jest do dzisiaj. Ponadto od 2006 roku jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Biegów, które skupia organizatorów największych biegów ulicznych w Polsce.

Henryk Paskal ma szerokie kontakty w organizacjach międzynarodowych. Od września 2013 roku jest m.in. Ambasadorem AIMS (Association of International Marathons and Distance Races) na wszystkie kraje Europy Wschodniej. Do jego zadań należy reprezentowanie AIMS na imprezach biegowych na podlegającym mu obszarze geograficznym. Ponadto praktycznie od czasów kariery zawodniczej utrzymuje stałe kontakty z marką ASICS i do dzisiaj często odwiedza japońską centralę tej firmy. Swoją orientację w branży biegowej wykorzystuje jako manager zawodników polskich i zagranicznych oraz jako wyłączny polski partner takich maratonów jak m.in. BMW Berlin Marathon oraz Virgin Mobile London Marathon.