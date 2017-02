27. Półmaraton PHILIPS Piła znów będzie rekordowy? Trwają zapisy

27 edycja Półmaratonu PHILIPS Piła odbędzie się 3 września, a dodatkowego prestiżu temu biegowi dodaje fakt, że po raz kolejny odbędzie się on w randze Mistrzostw Polski w Półmaratonie. Rywalizacja toczyć się będzie na trasie atestowanej przez IAAF, AIMS oraz PZLA, która jest jednym z atutów pilskiej połówki. Płaska i szybka sprzyja osiąganiu dobrych wyników i poprawianiu rekordów życiowych. Rekordy trasy półmaratonu należą do obcokrajowców. W kategorii mężczyzn rekordzistą jest Daniel Muteti (Kenia) 1:02:11 w 2014 roku, a w kategorii kobiet Maryna Damantsevich (Białoruś) 1:12:13 w roku 2015. W ubiegłym roku pilski półmaraton ukończyło 3 259 biegaczy, a tytuły mistrzowskie zdobyli Szymon Kulka (1:04:28) oraz Izabela Trzaskalska (1:12:44).

Pilski półmaraton cieszy się dużą popularnością wśród biegaczy również ze względu termin zawodów, który umożliwia doskonałe przetarcie np. przed wrześniowymi maratonami w Berlinie oraz w Warszawie. Świadczy o tym liczba zapisanych biegaczy w pierwszych dniach po otwarciu rejestracji. Limit ustanowiony przez organizatora to 3 500 zawodników, a w tej chwili na liście startowej jest już 1140 osób. Zawodnicy rejestrujący się w pierwszych miesiącach trwania zapisów korzystają także z niższej, promocyjnej opłaty startowej, która do 7 lipca 2017 wynosi 55 zł.

„Półmaraton PHILIPS Piła rozwija się bardzo dynamicznie zarówno pod względem frekwencji jak i sportowym. W ubiegłym roku nasz bieg ukończyło 3 259 biegaczy, a patrząc na aktualne tempo zapisów śmiało możemy stwierdzić, że w tym roku również pobijemy rekord frekwencji. W ostatnich latach nasz półmaraton stał się jedną z największych imprez biegowych w Polsce, co oznacza ogromny zaszczyt, ale także i odpowiedzialność. Tradycja naszej imprezy oraz miano jednego z najstarszych biegów na dystansie półmaratonu w Polsce zobowiązują. Tegoroczna, 27. już edycja Półmaratonu PHILIPS Piła zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie, a zawody w randze Mistrzostw Polski zobowiązują do szybkiego biegania, dlatego mam nadzieję, że 3 września w Pile będziemy świadkami pasjonującej walki zawodowców o tytuły mistrzowskie. Wszystkich biegaczy serdecznie zapraszam do Piły!” – powiedział Henryk Paskal, dyrektor zawodów i prezes Polskiego Stowarzyszenia Biegów Ulicznych.

Od 2006 roku uczestnicy pilskiego półmaratonu otrzymują na mecie medale z wizerunkiem czołowych polskich maratończyków w historii polskiej lekkiej atletyki. W roku ubiegłym zawodnicy na mecie otrzymywali medal z podobizną Jana Huruka, Mistrza Polski w półmaratonie z 1992 roku i wielokrotnego reprezentanta Polski w biegach długodystansowych. O tym czyja sylwetka znajdzie się na medalu tegorocznej edycji dowiemy się już wkrótce.

Poza Mistrzostwami Polski Mężczyzn i Kobiet w Półmaratonie w ramach tegorocznej edycji pilskiego półmaratonu zostaną rozegrane również Otwarte Mistrzostwa Studentów i Nauczycieli Akademickich Uczelni, Otwarte Mistrzostwa Żołnierzy w Półmaratonie oraz rywalizacja o Puchar Komendanta Policji.

Od 2013 roku Polskie Stowarzyszenie Biegów przyznaje medale za ukończenie Korony Polskich Półmaratonów. Półmaraton PHILPS Piła jest jednym z dziesięciu biegów, które mają do dyspozycji biegacze zainteresowani zdobyciem wyróżnienia.

Więcej informacji na temat imprezy: http://www.pila.halfmarathon.pl/