Walentynki XXI w. czyli miłość w czasach globalnej smartfonizacji

Świat nieustannie się zmienia i zmianie ulegają sposoby i narzędzia komunikacji między ludźmi. Istnieje pokolenie Polaków, które nie zna życia bez telefonów komórkowych oraz Internetu. Dla nich komunikatory internetowe i SMS-y to naturalne i bezpieczne formy komunikacji. Wykorzystują je na co dzień i często przesyłają sobie tą drogą informacje o bardzo prywatnym charakterze. To bardzo wygodna forma komunikacji, zwłaszcza w sytuacji, gdy ukochana osoba znajduje się w odległym miejscu. Atutem SMS-ów jest również to, że wiadomość można odebrać wszędzie, nawet podczas ważnego spotkania, co sprzyja wykorzystywaniu wiadomości tekstowych np. do gorącej gry wstępnej.

Polacy nie tylko poznają nowe osoby i zakochują się poprzez SMS-y, ale taką formę komunikacji wybierają również, aby powiadomić partnera o zakończeniu związku. W badaniu przeprowadzonym przez firmę Infobip, zajmującą się masową wysyłką SMS-ów, 16 procent ankietowanych przyznało, że rozstali się z partnerem właśnie poprzez wysłanie wiadomości tekstowej. SMS-y również często wykorzystywane są do flirtowania. 45 procent ankietowanych zadeklarowało, że za pomocą SMS-ów romansuje z innymi osobami, a 34% wyznało miłość innej osobie właśnie poprzez wiadomość tekstową. Miłosne SMS-y to prosty i często skuteczny sposób na to, aby wzbudzić zainteresowanie oraz podsycić kiełkujące uczucia, szczególnie na początku znajomości.

Walentynki to dla wielu firm okazja do przygotowania specjalnej oferty dla zakochanych. Mogą wykorzystać bazę swoich klientów, aby rozesłać wprost na ich smartfony i telefony komórkowe informację o przygotowanych propozycjach, uzupełnioną np. o kod rabatowy wygenerowany specjalnie z tej okazji.

„Czasy globalnej smartfonizacji sprawiły, że praktycznie nie rozstajemy się z naszymi telefonami. Towarzyszą nam zawsze i wszędzie, a korzystanie z aplikacji i pozostałych funkcji smartfona stało się tak naturalne, że robimy to w sposób intuicyjny. Jedną z takich czynności jest dla większości z nas odbieranie i wysyłanie wiadomości tekstowych. SMS to narzędzie, które łączy technologicznie pokolenie Y, czyli przedstawicieli najmłodszego pokolenia z tymi, którzy ponad 20 lat temu wiadomości tekstowe poznali jako nastolatkowie lub ludzie już całkiem dojrzali. Taki sposób komunikacji, bardzo szybki i skuteczny sprawia, że z esemesują wszyscy, niezależnie od wieku. Z naszych ustaleń wynika także, że SMS uważany jest za naturalną i bezpieczną formę komunikacji. W odróżnieniu do komunikatorów mobilnych treść tych konwersacji nie zapisuje się na serwerach, tylko pozostaje w telefonie. To na pewno buduje poczucie bezpieczeństwa wśród tych, którzy wykorzystują wiadomości tekstowe do flirtowania.” – powiedział Marcin Papiński, Dyrektor ds. Rozwoju w firmie Infobip.

Autorzy badania opublikowanego na łamach „Journal of Couple and Relationship Therapy” twierdzą, że o ile miłosne SMS-y wydają się być najskuteczniejsze w nowym związku wzbudzając pozytywne emocje i podsycając zainteresowanie, o tyle taki sposób komunikacji nie powinien być nadużywany w sytuacji pojawienia się kryzysu w związku. Zwracają uwagę, że szczera rozmowa w cztery oczy może przynieść zdecydowanie pozytywniejsze skutki, niż używanie krótkich wiadomości tekstowych.

Wykorzystując SMS do wysłania romantycznej lub pikantnej wiadomości może być doskonałym sposobem na zaskoczenie partnera i sprawienie mu miłej niespodzianki, jednak nie powinno nam to zastąpić osobistego spotkania, podczas którego mamy szansę na lepsze poznanie drugiej osoby.