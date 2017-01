Zimowy Runmageddon otwiera nowy sezon biegów przeszkodowych w Polsce!

W najbliższy weekend w Józefowie pod Warszawą na starcie Zimowego Runmageddonu stanie ponad 2 tysiące uczestników rywalizujących w dwóch formułach. Jako pierwsi, w sobotę zmagania na 6 kilometrowej trasie rozpoczną zawodnicy startujący w Rekrucie, którzy na swojej drodze napotkają ponad 30 przeszkód. Nowy sezon, więc na trasie oprócz przeszkód dobrze już znanych z runmageddonowych tras pojawią się też całkowicie nowe, m.in. Ogniowe Wrota, Lodowe Więzienie czy Tunel Samobójcy. I chociaż organizatorzy nie chcą zdradzić na ich temat najmniejszych szczegółów, to już same nazwy mogą sugerować, że łatwo nie będzie!

Niedziela to dzień hardcore'owców - najtwardszych z najtwardszych! Ci, którzy odważyli się podjąć tego ekstremalnego wyzwania, zmierzą się z ponad 70 przeszkodami dystansem 21 kilometrów oraz nieopuszczającym ich srogim zimnem. Zapowiada się najtrudniejszy półmaraton w Europie! Na trasie biegu czekać będą wyzwania w postaci rowów z wodą, zasieków i pionowych drabinek sznurowych oraz skośnych ścian. Nie zabraknie także gwiazdy wśród przeszkód w Runmageddonie, czyli „lodowej” (bez względu na panującą temperaturę!) oraz ostatniej, strzegącej dostępu do mety tzw. „żywej”, w rolę której wcielą się zawodnicy futbolu amerykańskiego z Warsaw Dukes.

„Wreszcie! Nie możemy się już doczekać startu nowego sezonu! Jesteśmy zawsze pierwsi na froncie walki z nudą, dlatego przygotowaliśmy całkowicie nowe przeszkody którymi, jestem o tym przekonana, zaskoczymy uczestników dostarczając im jeszcze więcej ekstremalnych wrażeń. Będzie mokro, ekstremalnie zimno i piekielnie ciężko, czyli to wszystko, na co startujący w Runmageddonie zawodnicy liczą. Dla nas wszyscy uczestnicy zimowej edycji już są zwycięzcami, bo zdecydowali się zmierzyć z tym wyzwaniem. Dla pozostałych już ta pierwsza przeszkoda okazała się za trudna. Do wzięcia udziału w Runmageddonie zapraszam nie tylko startujących zawodników, ale także ich przyjaciół i kibiców, dla których przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji, w tym m.in. zakręconą Strefę Challenge, w której będzie można przetestować swoje umiejętności w spacerowaniu z… pralką! – powiedziała Katarzyna Kluk, Dyrektor Runmageddonu Warszawa.

Najbliższe formuły rozpoczynają czwarty już sezon Runmageddonu, cyklu ekstremalnych biegów przeszkodowych. W tym roku organizatorzy przygotują dla uczestników ponad 30 imprez w dobrze znanych lokalizacjach takich jak Warszawa, Myślenice, Poznań, Wrocław, Trójmiast, Silesia, oraz w całkowicie nowych miejscach!