Morderczy Trening do Runmageddonu w Szaflarach już w sobotę

Uczestnicy sobotniego treningu będą m.in. skakać, wspinać się, czołgać a także wyginać się przed siecią z laserów. Wśród przeszkód znajdą się również ściany znane z zawodów Runmageddon Games, a także ściany, na które trzeba będzie nabiegać.

„Nasz sobotni trening w Szaflarach cieszył się ogromnym zainteresowaniem uczestników. Miejsca zapełniły się bardzo szybko, podobnie jak lista rezerwowa. Nic dziwnego, w końcu trening w takim miejscu jak Termy Gorący Potok to gratka! Będzie to świetna okazja do aktywnego wypoczynku, również dla całych rodzin. Dzieciaki ćwiczyć będą za darmo, a wszyscy uczestnicy treningu po zajęciach będą mogli bezpłatnie spędzić w termach cały dzień!” – powiedział Paweł Sala, dyrektor Runmageddonu Myślenice, organizator treningu w Szaflarach.

To będzie pierwszy taki trening w historii Runmageddonu. Dotychczas fani biegów ekstremalnych ćwiczyli m.in. w galeriach handlowych, na okręcie ORP Błyskawica a także pod ziemią, w chodnikach kopalni Guido. Tym razem trening odbędzie się na terenie Term Gorący Potok w Szaflarach, które stwarzają świetne warunki do aranżacji imprezy z racji na ciekawe tereny wokół obiektu oraz baseny z gorącą wodą zlokalizowane na zewnątrz budynku.