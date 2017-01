Runmageddon rośnie w siłę! W 2016 roku w cyklu wystartowało więcej zawodników niż w 10 największych polskich maratonach

Runmageddon z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem fanów ekstremalnego biegania i tym samym umacnia się na pozycji lidera w kategorii biegów przeszkodowych w Polsce. Najlepiej świadczą o tym statystyki podsumowujące ubiegłoroczny cykl ekstremalnych biegów przeszkodowych pod tą marką. W 2016 roku odbyło się 15 edycji imprez zorganizowanych w dobrze już znanych miastach takich jak Myślenice, Zabrze, Warszawa czy Poznań, do których dołączyły nowe lokalizacje czyli Wrocław, Ełk, Giżycko, Gdynia i Dąbrowa Górnicza. Uczestnicy Runmageddonu startowali więc w górach, w morzu, na pustyni, na torze wyścigów konnych, historycznych twierdzach oraz na kopalnianych hałdach.

Na trasach Runmageddonu w całym 2016 roku ze swoimi słabościami i o „lepszą wersję samego siebie” walczyło ponad 36 tysięcy uczestników, ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej (17,5 tysiąca zawodników). W ciągu minionego roku frekwencja na zawodach Runmageddon wzrosła o ponad 100 procent! Dla porównania, w 2014 roku a więc niespełna dwa lata wcześniej, było ich tylko 3,5 tysiąca. Jak wynika z danych Polskiego Stowarzyszenia Biegów w 2016 roku 12 największych polskich maratonów ukończyło 37 120 zawodników, a w stosunku do 2015 roku ich liczba wzrosła o zaledwie 1 procent.

We wszystkich edycjach w 2016 roku wystartowało 9,6 tysiąca kobiet co stanowi 26,6% uczestników (w 2015 roku wzięło udział 4,5 tysiąca kobiet), mężczyzn na trasach Runmageddonu było 27 tysięcy, ponad 2 razy więcej niż w 2015 roku.

Cieszy duża liczba dzieci, które wzięły udział organizowanych dla nich zawodach pod szyldem Runmageddon KIDS. Na specjalnie przygotowanym torze przeszkód w 2016 roku sprawdziło się ponad 3,6 tysiąca najmłodszych w wieku od 4 do 11 lat.

Aż prawie 2 tysiące osób zdobyło tytuł Weterana, czyli w ciągu jednego sezonu zaliczyli biegi o wszystkich poziomach trudności (Rekrut 6km, Classic 12km i Hardcore 21km). Najstarszym uczestnikiem całego cyklu w 2016 roku został 73-letni Stanisław Wójcik, który podczas Runmageddonu Rekrut w Dąbrowie Górniczej pokonał 6 kilometrowy dystans w czasie 02:32:49. Najstarszą uczestniczką Runmageddonu była z kolei 72-letnia Izabela Zaborska-Józefik, która ukończyła jeden z najcięższych biegów w całym cyklu, 21 kilometrowy Runmageddon Hardcore w Dąbrowie Górniczej z czasem 05:35:04.

„Patrząc na statystyki podsumowujące ubiegłoroczny sezon, widać doskonale że Runmageddon nie tylko jest największym cyklem biegów ekstremalnych, ale i napędza cały rynek biegów przeszkodowych. Wciąż wyznaczamy nowe trendy. W ubiegłym roku jako pierwsi zorganizowaliśmy nocny bieg przeszkodowy, w tym sezonie pierwsze Mistrzostwa Polski w Biegach Przeszkodowych. Gdy zaczynaliśmy w 2014 roku zgromadziliśmy na starcie 800 zawodników, dziś staje ich od 2 do 3 tysięcy, a podczas dwudniowego Runmageddonu na warszawskim Targówku stawiło się blisko cztery tysiące uczestników! Bardzo nas cieszy ciągle rosnący odsetek startujących kobiet, które nieustannie udowadniają na trasach Runmageddonu, że wcale nie są taką słabą płcią, jak się powszechnie uważa. Udział w biegu ekstremalnym to świetny pomysł na aktywność fizyczną nie tylko dla osób dorosłych. Najlepiej świadczy o tym fakt, że ponad 3,6 tysiąca dzieciaków bawiło się w specjalnie dla nich organizowanym Runmageddonie KIDS. Te wszystkie rekordy napędzają nas do jeszcze bardziej wytężonej pracy i obiecujemy, że w 2017 roku Runmageddon dostarczać będzie jeszcze więcej ekstremalnych wrażeń.” – powiedział Jaro Bieniecki, prezes Runmageddonu.

W sumie długość wszystkich tras Runmageddonu w 2016 roku liczyła 262 kilometry, do ich oznaczenia zużyto 530 km taśmy. Na trasach zbudowano 1085 przeszkód co oznacza, że zawodnicy na swojej drodze napotykali na przeszkodę średnio co 241 metrów. Długość wszystkich zasieków z drutu kolczastego wyniosła ponad 2 km. Przy organizacji imprezy, budowie tras i obsłudze zawodników pracowało w sumie 2 tysiące wolontariuszy. Uczestnicy na eventy Runmageddonu ściągali z najdalszych zakątków Polski, a także z zagranicy. Na listach startowych można było znaleźć nazwiska zawodników z Francji, Włoch, Niemiec, Rosji, Czech, Anglii.

W 2016 roku Runmageddon był obecny we wszystkich największych stacjach TV, radiowych i mediach elektronicznych. Po wpisaniu hasła „Runmageddon” wyszukiwarka Google pokazuje 390 tysięcy wyników. Profil na Facebooku regularnie śledzi 133 tysiące fanów ekstremalnego biegania.

Na ekstremalne biegi Runmageddonu w pierwszej połowie roku zaplanowane od stycznia do czerwca 2017 zapisało się już ponad 13 tysięcy osób. Runmageddon organizuje specjalne treningi przygotowujące do udziału w biegu przeszkodowym, i te również cieszą się olbrzymim zainteresowaniem fanów ekstremalnego biegania. Dość powiedzieć, że w najbliższy weekend w Warszawie odbędą się dwa takie wydarzenia i na oba nie ma już wolnych miejsc. Pierwsze w tym roku zawody pod szyldem Runmageddonu odbędą się już 21 i 22 stycznia w Józefowie pod Legionowem. Zawodnicy rywalizować będą na dystansach 6 i 21 kilometrów.