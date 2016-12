ZAGG wprowadza na rynek nowe szkło InvisibleShield Glass+ , które zapewnia najwyższą ochronę ekranu smartfonu przed uszkodzeniami i zarysowaniami

InvisibleShield Glass+ to gładkie szkło hartowane wykonane w technologii Ion Matrix™, która zapewnia najbardziej zaawansowany obecnie poziom ochrony ekranu przed rozbiciem i zarysowaniem. Według producenta użycie szkła Glass+ pozwala trzykrotnie zwiększyć poziom ochrony ekranu w stosunku do wyświetlacza pozbawionego takiego zabezpieczenia. Ponadto szkło pozwala zachować maksymalną jasność obrazu oraz jakość HD a także niezwykłą czułość na dotyk. Nowością w tym rozwiązaniu jest zastosowanie specjalnych wzmocnień na brzegach szkła, co dodatkowo zwiększa ochronę ekranu. Poza tym na ekranie ze szkłem InvisibleShield Glass+ nie są widoczne odciski palców użytkownika oraz smugi związane z korzystaniem z urządzenia.

Założenie szkła na ekran urządzenia jest bardzo łatwe, a dzięki specjalnym zakładkom Smart EZ Apply® między szkłem a powierzchnią wyświetlacza nie pozostają pęcherzyki powietrza. Cechą, która wyróżnia rozwiązania InvisibleShield na rynku jest również dożywotnia gwarancja. Jeśli szkło ulegnie uszkodzeniu ZAGG wymieni ją przez cały cykl życia urządzenia, na które zostało stworzone. Użytkownik ponosi jedynie koszty wysłania produktu do serwisu. Szczegółowe informacje na temat procedury wymiany znajdują się na stronie www.zagg.com

„W tym roku obserwujemy wzrost kategorii rozwiązań ochrony ekranów telefonów o 12 procent rok do roku. Tak wynika m.in. z danych analityków rynku.” – powiedział Chris Paterson, wiceprezydent firmy ZAGG odpowiedzialny za zarządzanie produktem oraz rozwój firmy. „Łatwo zrozumieć, dlaczego produkty takie jak Glass+ cały czas wzbogacają tę kategorię rynku i wzbudzają entuzjazm wśród klientów. Nasze rozwiązania chroniące ekrany są atrakcyjne, niezwykle proste w instalacji i zwykle przekraczają oczekiwania użytkowników.”

Smartfony i tablety to jedne z najczęściej używanych przedmiotów przez ludzi na całym świecie. Zawsze w zasięgu ręki, gotowe m.in. do zapewnienia informacji, rozrywki, komunikacji z rodziną i przyjaciółmi. Ekran to najważniejsza część smartfonu i tabletu i jednocześnie jedna z najbardziej narażonych na uszkodzenia takie jak stłuczenia, porysowania czy zadrapania. Popularność rozwiązań służących zabezpieczeniu wyświetlaczy stale rośnie. Klienci poszukują przede wszystkim szkieł i folii, które nie tylko skutecznie chronią ekran, ale również zapewniają wysoką jakość jego użytkowania.

Z obserwacji firmy ZAGG wynika, że klienci nie uznają kompromisu jeśli chodzi o wrażenia z użytkowania swojego smartfonu po założeniu folii lub szkła chroniącego wyświetlacz. Chcą mieć dokładnie takie same doświadczenia jak wcześniej, dlatego nie tolerują ani efektu dodatkowego filtra na ekranie ani różnicy w dotyku jego powierzchni.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową firmy www.zagg.com oraz www.mophie.com i śledź nasze profile w serwisach Facebook, Twitter oraz Instagram.