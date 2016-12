Szukasz prezentu pod choinkę? Wybierz niezwykle motywującą książkę Jaro Bienieckiego o Runmageddonie!

Dotarcie do mety Runmageddonu to chwila wielkiej satysfakcji każdego uczestnika biegu. Niezależnie od formuły biegu, pokonanie wszystkich przeszkód na trasie i ukończenie tego ekstremalnego wyzwania, wymaga od startujących zawodników podjęcia walki z własnymi słabościami i lękami, wykazania się wielką determinacją i siłą charakteru, a to już jest powód do wielkiej dumy. Nie wszyscy potrafią przełamać swój strach i stanąć na starcie. Ci, którym się to udało, na trasie dają ponieść się tej fantastycznej atmosferze i na mecie chętnie dzielą się swoją euforią po pokonaniu Runmageddonu. Okazuje się, że taki stan trwa jeszcze długo po minięciu linii mety i realnie przekłada się na dalsze życie uczestników, którym pokonanie Runmageddonu i ukończenie biegu pomogło stawić czoła również życiowym problemom.

„To nie jest książka, która jest kolejnym teoretycznym poradnikiem jak wstać z kanapy i zrobić coś ciekawego ze swoim życiem. To prawdziwe inspiracyjne tsunami. Tornado, które wciągnie Czytelnika w lekturę, by następnie z ogromną mocą wyrzucić go z motywacyjnego leja i pchnąć do pozytywnego i kreatywnego działania, do zmieniania siebie i swojego świata. Kilkadziesiąt prawdziwych, szczerych, emocjonalnych i wzruszających historii o ludziach, którzy zrobili ten pierwszy a zarazem najważniejszy krok - wzięli udział w Runmageddonie. Historie, które trafiają do naszego wnętrza, śmieszą i wzruszają, motywują i inspirują, i na zawsze pozostają w pamięci. Jestem przekonany, że jeśli nie masz Czytelniku jeszcze takiej historii, to po lekturze tej książki na pewno dopiszesz swój nowy, ciekawy, i wyjątkowy rozdział…. - Andrzej Gondek, President of Global Obstacles Races Organization, biegacz ekstremalny, jedna z 47 osób na świecie, które zdobył Wielkiego Pustynnego Szlema (4Deserts Grand Slam)

„Runmageddon, czyli bierz z życia więcej” to zestaw 40 historii, które zebrał Jaro Bieniecki. Są to inspirujące, motywujące i co najważniejsze, prawdziwe przykłady, które pokazują jak wielkie przemiany mogą się zadziać w życiu ludzi, od momentu podjęcia decyzji o starcie i udowodnieniu samemu sobie, na jak wiele nas stać. Zmiany w swoim życiu wprowadzili oczywiście sami uczestnicy, ale to Runmageddon był iskrą, która rozpaliła chęć zmian. Okazuje się, że podjęcie i ukończenie ekstremalnego wyzwania jakim jest Runmageddon, pozwolił ludziom w wielu aspektach stać się lepszą wersją siebie.

„To jest naprawdę coś niesamowitego, jak wielu ludzi pozmieniało swoje życie! Zbierając te wszystkie fascynujące historie do książki „Runmageddon, czyli bierz z życia więcej”, chcieliśmy pokazać ludziom jak start w Runmageddonie można wykorzystać do zmian, by ich życie stało się lepsze, by oni sami stali się lepsi. Chcieliśmy zainspirować czytelników historiami naszych uczestników, którzy uznali że jest to świetny moment do tego, żeby zmienić coś w swoim życiu. W książce pokazujemy przemiany osób, które z siedzącego na kanapie z piwem w ręku przed telewizorem człowieka, stali się aktywnie uprawiającymi sport ludźmi. Są historie osób, które z nieśmiałych odludków stali się ludźmi towarzyskimi, i dzięki zawiązanym na Runmageddonie znajomościom, nagle mają przyjaciół, z którymi jeżdżą na imprezy biegowe. Są historie kobiet, które po urodzeniu dwójki czy trójki dzieci, w domowych pieleszach straciły dawny blask i ogień w oku, a odzyskały go dzięki ukończeniu Runmageddonu. Ta książka to doskonały pomysł na prezent pod choinkę dla przyjaciół i najbliższych. ” – powiedział Jaro Bieniecki, prezes Runmageddonu.

Książkę „Runmageddon, czyli bierz z życia więcej” można zakupić na stronie www.sklep.runmageddon.pl Zbliża się czas noworocznych postanowień, może po lekturze tych inspirujących i motywujących historii, pojawią się postanowienia dotyczące wprowadzenia zmian w swoim życiu? Bez wątpienia Runmageddon to miejsce, w którym można stać się lepszą wersją siebie.