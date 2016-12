Rekrutacja do Spiropharm Marathon Project przedłużona do końca roku! Wciąż masz szansę pojechać na maraton do Bostonu lub Londynu!

Spiropharm Marathon Project to pierwszy na polskim rynku biegowym projekt, w ramach którego uczestnicy mają szansę pobiec w jednym z największych maratonów na świecie z cyklu Abbott World Marathon Majors. W skład tego cyklu wchodzą Tokyo Marathon, Boston Marathon, Virgin Mobile London Marathon, BMW Berlin Marathon, Bank of America Chicago Marathon oraz TCS New York City Marathon. W ramach Spiropharm Marathon Project możliwość startu w najbardziej prestiżowych i największych maratonach świata otrzymały już 4 osoby, które zrealizowały swoje marzenia o maratonie w Tokio, Berlinie i Chicago.

Uczestnicy Spiropharm Marathon Project nie muszą martwić się o koszty związane z wyjazdem na maraton z serii Abbott World Marathon Majors. Otrzymują oni bowiem kompleksowe wsparcie w postaci bezpłatnych pakietów startowych, darmowych podróży, noclegów i sprzętu sportowego. Do startu w wybranym przez siebie maratonie uczestnicy mogą przygotowywać się pod okiem wyspecjalizowanego trenera, przejdą również specjalistyczne badania medyczne. Projekt skierowany jest również do osób głuchych i niesłyszących, a dzięki partnerstwu z firmą Migam materiały dotyczące projektu zostały przetłumaczone na język migowy.

„Udział w największych maratonach świata z cyklu Abbott World Marathon Majors to marzenie wielu polskich biegaczy. Cieszymy się, że w jego realizacji pomogliśmy już 4 uczestnikom naszego projektu, którzy dzięki udziałowi w programie stanęli na starcie maratonów w Tokio, Berlinie i Chicago. Teraz czas na kolejnych biegaczy, którzy w ramach Spiropharm Marathon Project wyjadą na kwietniowe maratony do Bostonu oraz Londynu. Nie szukamy zawodowych biegaczy, tylko ludzi, dla których aktywność fizyczna i dbałość o zdrowie okazały się kluczem do lepszego, bardziej komfortowego życia. Poprzez Spiropharm Marathon Project chcemy oczywiście pomóc spełniać biegowe marzenia, ale także edukować i propagować kompleksowe dbanie o zdrowie wśród osób, które chcą świadomie wpływać na jakość swojego życia. Chcemy pokazywać ich historie, aby inspirować innych do walki o lepszego siebie. Do wysyłania zgłoszeń zachęcamy wszystkich biegaczy, a w szczególności społeczność osób głuchych i niesłyszących. Rekrutacja na wiosenne maratony potrwa do końca tego roku, więc nie warto czekać ze zgłoszeniem.” – powiedział Piotr Franczak, Prezes Zarządu firmy Spiropharm S.A, organizatora projektu.

Mikołaj Kubicz, pierwszy uczestnik Spiropharm Marathon Project, 28 lutego stanął na starcie Tokyo Marathon. Wśród tysięcy maratończyków podczas BMW Berlin Maraton pobiegli także Witold Tosik oraz Małgorzata Banaś – osoba głucha. Oboje podczas tego biegu poprawili swoje rekordy życiowe. W Bank of America Chicago Marathon z kolei wystartowała Małgorzata Pazda-Pozorska, która okazała się drugą Polką na mecie! W kwietniu 2017 roku uczestnicy projektu pobiegną w Bostonie i Londynie, a finał projektu odbędzie się w listopadzie na maratonie w Nowym Jorku.

Rekrutacja na maratony w Bostonie i Londynie trwa na stronach internetowych www.boston.spiropharmmarathon.pl oraz www.london.spiropharmmarathon.pl do końca tego roku. Wyboru uczestników dokona komisja konkursowa.