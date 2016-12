SMS obchodzi 24. urodziny!

24 lata temu, 3 grudnia 1992 roku pracownik brytyjskiej sieci Vodafone wysyłając do swoich kolegów świąteczne życzenia „Merry Christmas”, zapoczątkował prawdziwą rewolucję w komunikacji. Początkowo SMS-y mogły być przesyłane wyłącznie w obrębie sieci jednego operatora i miały służyć operatorom jedynie do informowania klientów o awariach sieci czy zmianach w cenniku. Pewnie dlatego na początku niewiele było osób wierzących, że krótkie wiadomości tekstowe staną się jedną z najpopularniejszych form komunikacji pomiędzy ludźmi na całym świecie.

Sama forma SMS-a nie zmieniła się w zasadzie od początku jego istnienia. Decyzję o ustaleniu standardowej liczby 160 znaków podjęto na podstawie analizy ludzkich przyzwyczajeń. Friedhelm Hillebrand – szef organizacji, która pracowała wówczas nad standardem GSM, przeliczył z ilu znaków składają się średnio wiadomości na kartkach pocztowych. Okazało się, że ludzie nie wykorzystywali zazwyczaj więcej niż 150 znaków. Do tej liczby dodano jeszcze 10 znaków i tak ustalono ostateczną liczbę znaków SMS-a.

Po raz pierwszy zmierzch krótkich wiadomości tekstowych przepowiadano po wprowadzeniu usługi wysyłania MMS-ów. Przepowiednie się jednak nie sprawdziły, mało tego, ruch wygenerowanych SMS-ów rósł na całym świecie w zawrotnym tempie. Z chwilą pojawienia się Internetu, serwisów społecznościowych i komunikatorów, eksperci po raz kolejny wieszczyli szybki kres SMS-ów. I w tym przypadku przepowiednie rychłego końca nie tylko nie sprawdziły się, ale okazało się także, że SMS-y ewoluują, znajdując coraz to nowsze i poważniejsze zastosowania. Krótkie wiadomości tekstowe coraz częściej znajdują zastosowanie m.in. w marketingu oraz e-commerce. Ten ruch SMS-ów, określony nazwą A2P (application to person) stale rośnie w tempie 20-30 proc. rocznie. Krótka wiadomość tekstowa świetnie sprawdza się także np. w komunikacji w sytuacji kryzysowej, gdy kluczowe jest niezawodne dotarcie do szerokich grup odbiorców, dlatego jest rozwiązaniem coraz chętniej wdrażanym przez urzędy gmin.

„Skoro SMS obchodzi swoje 24. urodziny to łatwo sobie wyobrazić, że istnieje już całe pokolenie Polaków, którzy nie pamiętają czasów bez krótkiej wiadomości tekstowej. Ogromna popularność usługi krótkiej wiadomości tekstowej wynika z jej uniwersalności. Wysyłanie SMS-ów jest niezależne od dostępu do Internetu i dociera do wszystkich odbiorców, również tych, którzy przebywają na obszarze pozbawionym mobilnych sieci szerokopasmowych. Pod tym względem jest bardziej niezawodnym rozwiązaniem, niż mobilne komunikatory. SMS coraz częściej sprawdza się jako narzędzie do komunikacji w biznesie. Firmy coraz częściej kontaktują się z klientami właśnie za pośrednictwem krótkich wiadomości tekstowych. Doceniają to, że komunikaty docierają bezpośrednio do odbiorców, a taka forma komunikacji podoba się również konsumentom, którzy w ten sposób mogą otrzymywać atrakcyjne oferty rabatowe. Przez te wszystkie lata zdążyliśmy się zaprzyjaźnić z SMS-em i myślę, że niewielu jest takich, którzy wyobrażają sobie swojego smartfonu bez tej funkcjonalności. To standard, do którego w obszarze komunikacji mobilnej nikomu przez ostatnie lata nie udało się nawet zbliżyć.” – powiedział Marcin Papiński, Dyrektor ds. Rozwoju w firmie Infobip.

Tegoroczne raporty UKE i GUS-u pokazują, że Polacy w dalszym ciągu wciąż kochają SMS-y. Liczba wysłanych krótkich wiadomości tekstowych wciąż jest bardzo wysoka i według UKE, w naszym kraju w 2015 roku nadano 51,9 mld SMS-ów. Jeśli chodzi o liczbę wysyłanych wiadomości tekstowych to Polacy wciąż plasują się powyżej średniej dla państw Unii Europejskiej. Przeciętny użytkownik w kraju wysłał 83 SMS-ów miesięcznie, wobec średniej krajów UE – 68 wiadomości.

Zwiększa się także liczba wiadomości SMS wysyłanych w roamingu. W 2015 roku zostało wysłanych ponad 600 mln wiadomości tekstowych i jest to nadal popularna forma komunikacji w przypadku usług roamingowych, pozwalająca obniżyć koszty komunikacji. Wzrost liczby wysłanych wiadomości ma związek z obniżeniem w 2014 roku stawek roamingowych za usługi telekomunikacyjne w Unii Europejskiej.